أخبار عاجلة

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً -
لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل" -
هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة -
توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ محايل" يتقدم المصلين على شهيد الواجب "عمر عسيري"

Print
نقل تعازي القيادة الرشيدة وأمير عسير لأسرة الشهيد

تقدّم محافظ محايل المكلّف علي بن إبراهيم الفلقي؛ صباح اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول عمر بن أحمد عمر عسيري؛ الذي استُشهد وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وأقلته طائرة عسكرية إلى مركز بحر أبوسكينة.

حضر الاستقبال رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني؛ ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري؛ وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، وأُديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ودُفن بمقبرة آل ختارش شمال المركز.

ونقل الفلقي؛ تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير منطقة عسير، لأسرة الشهيد، ودعا الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكّد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء للوطن، وأن الشهادة في سبيل الذود عن حدوده أمنية مصدر عز، معربين عن فخرهم واعتزازهم بابنهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

"الغامدي": "سدايا" جابهت مليوني هجمة إلكترونية على منصة بروق.. و28 إنذاراً أمنياً

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

لجنة الحج بـ"الشورى" تلتقي الرئيس التنفيذي لـ"تطوير حائل"

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

هذه حقيقة أجهزة الاستشعار بنقطة تفتيش "الشميسي" بمكة

بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا

بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا