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الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الإفريقي

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الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الإفريقي الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الإفريقي
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الإفريقي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إدغار شاغوا لونغو؛ رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إدغار شاغوا لونغو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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