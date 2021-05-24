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الجدعان: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ 4 سنوات المقبلة

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الجدعان: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ 4 سنوات المقبلة الجدعان: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ 4 سنوات المقبلة
قال: من المخطط تأمين 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول و16.5 من خلال الشراكات

الجدعان: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ 4 سنوات المقبلة

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن تستهدف جمع نحو 55 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج التخصيص؛ لتعزيز الإيرادات وتقليص عجز الميزانية.

وأضاف الجدعان؛ أنه من المخطط تأمين 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح، أن المملكة حدّدت 160 مشروعاً في 16 قطاعاً لتنفيذ خطط التخصيص، وذلك من خلال مبيعات الأصول والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لما نقلته "الألمانية"عن صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأشار الجدعان؛ إلى أن الأموال التي يتم جمعها من خلال أي طرح مستقبلي لأسهم "أرامكو" ستذهب إلى "صندوق الاستثمارات العامة"، مبيناً أنه ستتم إعادة تدويرها لإيجاد مزيدٍ من النشاط الاقتصادي من خلال فتح قطاعات جديدة.

و من المقرر دخول قانون الخصخصة السعودي حيز التطبيق في يوليو المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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