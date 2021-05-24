أخبار عاجلة

توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية

Print
أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية أكثر من 1.320.000 مستفيد من"تأكد" في الشرقية
تساعد على الكشف المبكّر وقطع سلسلة انتشار العدوى

أكثر من 1.320.000 مستفيد من

قدّمت مراكز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 1.320.000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مراكز تأكد المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا

بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا

"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"

"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"

بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية

بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية

"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا