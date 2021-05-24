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توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن
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السبت 05 يونيو 2021 04:21 مساءً
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي
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السبت 05 يونيو 2021 04:21 مساءً
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي"
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
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السبت 05 يونيو 2021 04:18 مساءً
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
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السبت 05 يونيو 2021 04:01 مساءً
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ
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السبت 05 يونيو 2021 03:28 مساءً
من أين أبدأ بك يا محمد؟
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السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى"
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السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
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برهم صالح: 150 مليار دولار من أموال النفط سُرقت منذ غزو العراق
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الاثنين 24 مايو 2021 09:15 صباحاً
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