أخبار عاجلة

توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

عمر كمال: فضلت سنين أغني بالسمن البلدي محدش حس بيا

Print
مواضيع متعلقة
جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة

جراحة نادرة لتوأم من بوروندى.. أطباء الدمرداش ينقذون شالوم وبانيلا فى 16 ساعة

السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ

السعر طالع نازل .. يا ترى الوقت ملائم لشراء الذهب ولا لأ

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم