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كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر

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كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر
كوريا الجنوبية تسجل 538 حالة إضافية و18 بالصين

كورونا في 4 دول خلال 14 ساعة.. 35819 إصابة جديدة بالبرازيل و1145 بمصر

سجلت البرازيل 35819 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و860 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، بلغ 16.083.259؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 449068.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 253835 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 186678 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14721 حالة، بعد تسجيل 51 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 538 إصابة جديدة بكوفيد19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136 ألفًا و467 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1934.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد؛ وذلك مقابل 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90991؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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