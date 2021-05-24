أخبار عاجلة

توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

Print
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا "الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا
"حسني": لا داعي للهلع وكفانا تصديرًا للرعب.. الدواء موجود لدينا

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة المستجد في ، الدكتور حسام حسني، إن هناك حالتين أو ثلاثًا في مصر مصابة بالفطر الأسود، مطالبًا بعدم تصدير الرعب للمواطنين، وفق "سبوتنيك".

وتفصيلاً، أكد "حسني" أنه رأى هؤلاء المرضى، وشخّص حالتهم.. وتابع: "لكن لا داعي للهلع، كفانا تصديرًا للرعب.. الدواء موجود لدينا، والمصابون ليس لهم أي علاقة بفيروس كورونا".

وأكد حسني في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن له علاقة بالحالة الصحية للمريض، وما يتناوله من مثبتات المناعة، وأدوية تستخدم لتقوية المناعة، وليس له علاقة بفيروس كورونا على أية حال من الأحوال".

ولفت المسؤول إلى أن "البعض يتحدث عن أنه عندما يصاب شخص بالفطر الأسود على الفور يستأصلون أنفه وعينيه وأشياء مرعبة بعيدة كل البُعد عن الحقيقة"، حسب صحيفة الوطن المصرية.

وتابع: "كلنا نعلم أن أساس أي علاج أو ميكروب هو العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي لهذا الفطر موجود في مصر، ومتوافر في وزارة الصحة المصرية، والعلاج الجراحي هو آخر علاج لهذه الحالات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

الشباب كما يجب أن يكون.. "شجرة النيل" مبادرة وطنية من شباب بتحب مصر

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف مصر من فوق ..رحلة مدهشة في أكبر بالون طائر فى العالم

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

شوف أغلى جلابية في مصر بـ 150 ألف جنيه.. جولة في أسعار الجلاليب البلدي في كرداسة

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..

أغرب عملية فى مصر!.. استخراج 3 كيلو شعر من بطن مريض فى مفاجأة مذهلة للأطباء..