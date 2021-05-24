في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

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العبدالعالي: ثبات في المنحنى والحالات المرصودة بسبب المناسبات العائلية

كشفت إحصائيات وزارة الصحة المنشورة بشكل يومي عن عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة عن تسجيل منطقة جازان لنحو 542 حالة إصابة في 11 يوماً من شوال وذلك بداية من يوم العيد وحتى يوم أمس الأحد.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن 75% من الحالات المرصودة مؤخراً بسبب المناسبات العائلية وبين بأن الجائحة لا زالت مستمرة، ودعا الجميع إلى الالتزام حتى نصل للمناعة المستهدفة للمجتمع وبين نلاحظ ثباتاً في منحنى الإصابات المؤكدة موضحاً ونستبشر خيراً بذلك.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد وجه أمس الجهات الحكومية بالمنطقة بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه ونائبه على متابعة كل ما يُسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

يشار إلى أن عدد اللقاحات المعطاة في المملكة وصل إلى 12819360 جرعة في كافة مراكز لقاح كورونا بالمناطق والتي يتجاوز عددها الـ590 مركزاً، وقد بلغ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (440914) حالة، من بينها (8975) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1344) حالة حرجة.

وبلغ عدد المتعافين ولله الحمد (424690) حالة بإضافة (895) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7249) حالة، بإضافة (12) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

