نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير"

★ ★ ★ ★ ★

بعد تحقيق لقب دوري المحترفين للمرة الثانية على التوالي

امتدح (لاعب الهلال الدولي السابق) نواف التمياط ، الجيل الحالي للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بعد أن توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم 2020-2021، إثر فوز الأزرق على نظيره التعاون، مساء أمس الأحد بهدف دون مقابل للفرنسي "قوميز" في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

ودوّن التمياط من خلال حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها مهنئًا :" ألف مبروك الدوري الـ17 والبطولة الـ 62، جيل مميز ونفتخر به".

وزاد: "الدوري الرابع في آخر 5 سنوات، والثاني على التوالي .. شكرًا لما قدمتم".

واختتم "التمياط " تغريداته ، بتقديم التهنئة لرئيس نادي الهلال الحالي فهد بن نافل قائلاً : "يستحق هو ومجلس إدارته كل التقدير".