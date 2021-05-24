"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية

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أكد أن واشنطن تضغط على قيادات الصف الأول في الميليشيا للامتثال لجهود التهدئة

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن العقوبات الأمريكية المفروضة أخيرًا بحق قيادات حوثية، تؤكد نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصنيف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية وفقًا لوكالة سبوتنيك .

وتفصيلاً، أوضح الإرياني في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "العقوبات المفروضة أخيرًا على عددٍ من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كخطوة لتشجيعها للانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، والذي اعتبرته الميليشيا ضوءًا أخضر لمزيدٍ من التصعيد السياسي والعسكري".

وتابع: "العقوبات الفردية التي تطول قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي في إطار الضغوط عليها للامتثال لجهود التهدئة وإحلال السلام، ولم تؤثر على وتيرة عملياتها العسكرية في مأرب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية".

وأكمل: "ندعو المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، كخطوة محورية لتجفيف منابعها المالية والحد من أنشطتها الإرهابية0، ودفعها نحو الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ قد أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة حركة الحوثي العسكريين، بينما تواصل الحركة المتحالفة مع إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

وقال ليندركينغ في إفادة عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، وفقًا لـ "رويترز".