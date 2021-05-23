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أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

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قال: سيستمر دعمنا لكل مشروع تنموي وسياحي يخدم أهالي المنطقة وزوارها

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة اليوم، المنتزه الوطني ومشروع جمعية إكرام المسنين بمحافظة بلجرشي.

وتجول أمير المنطقة في أرجاء المنتزه مستمعًا إلى شرح من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، الذي يقع على مساحة تقدر بنحو 422 ألف متر مربع، ويتكون من 135 جلسة عائلية وشبابية، وطرق عامة مسفلتة، وملاعب رياضية، و52 لعبة من ألعاب الأطفال، ومبانٍ خدمية، وممر مشاة بطول ألف متر، ومظلات، وأبراج تراثية، ومسرح مكشوف ومواقف للسيارات، حيث تأتي هذه الزيارة للتأكد من إنجاز جميع الأعمال التي وقف عليها أمير المنطقة في زيارة سابقة.

ثم انتقل أمير منطقة الباحة إلى مشروع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين "إكرام", واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع من قِبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن سعد المرطان، والمدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن عطية أبو رياح، اللذين أكّدا البدء في أعمال التشطيب للمشروع الواقع على مساحة تقدر بـ 23 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الأرض البالغة 30 ألف متر مربع.

ويتكون المشروع من مبنى دار الضيافة الذي يتسع لـ 160 إلى 210 أشخاص من المسنين والمسنات، إضافة إلى مطعم مركزي، ومكتبة، وصيدلية وعيادات، ونادٍ صحي، ويضم مسبحًا بكامل ملحقاته من غرف للعلاج الطبيعي، وقاعة للمحاضرات والفعاليات وصالة للرياضة وللأنشطة المتعددة.

وأشار الدكتور المرطان إلى أن المشروع يتضمن كذلك مضمارًا للمشي وجامعًا يتسع لقرابة 400 مصلٍّ من نزلاء المنتجع ومن خارجه، بهدف ربط النزلاء بالمجتمع الخارجي، وحدائق وأماكن للجلسات وللمواقف وغيرها، حيث بلغت تكلفة المشروع في مرحلته الأولى 40 مليون ريال، تشمل تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل إضافة إلى تأثيثها، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 60 %، حيث من المتوقع افتتاحه بداية عام 2022م.

وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمشروع الذي يعدّ من المشروعات الحيوية المهمة على مستوى المملكة، مؤكدًا اهتمامه ومتابعته لإنجاز المشروع بوقته المحدد ودعمه للجمعية في برامجها ومشروعاتها خصوصًا مع ملائمته لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتقديمها الخدمات لشريحة غالية على الجميع.

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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