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"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل

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"تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل "تقنية خميس مشيط" تعلن التخصصات التدريبية للعام المقبل
تشمل تصميم الأزياء والخياطة وتشترط ألا يزيد العمر عن 30 عاماً

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمحافظة خميس مشيط عن التخصصات المتاحة بالكلية لعام 1442-1443هـ للتقديم عليها من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لها.

وأوضحت الكلية أن التخصصات التدريبية تتمثل في: الإدارة المكتبية، والخياطة وإنتاج الملابس، وتصميم الأزياء، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة والمكياج.

وأفادت أن الشروط العامة للتسجيل تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية أو من أم سعودية، وأن تتوفر لديها أحد المؤهلات المطلوبة "الثانوية العامة"، وأن تكون غير موظفة.

كما اشترطت تقنية خميس مشيط ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدمة أكثر من ثلاث سنوات، وألا يزيد عمرها عن (30) عاماً، وألا تكون خريجة إحدى الجامعات .

ويشترط في المتقدمة للتخصصات التدريبية ألا تكون خريجة من ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا تكون مستمرة في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه، وألا يكون قيدها مطوياً من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين، وألا تكون مفصولة من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين.

وأشارت الكلية التقنية للبنات بمحافظة خميس مشيط أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#secondPage

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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