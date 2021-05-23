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أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"

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أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا" أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"
بعد ضبط حالات تجمع في المنطقة

أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات

وجّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الجهات الحكومية بالمنطقة بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد المستجد.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يُسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏الأمير محمد بن ناصر المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء وجودهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجيًا الصحة والسلامة للجميع.

وكانت الجهات المعنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن ضبط حالات تجمع لمناسبات عائلية في المنطقة خالفوا التوجيهات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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