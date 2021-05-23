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"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

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"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام "النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من (٨٦٦١٠) إجراءات في (٥) خمسة أيام في الفترة من ١٤٤٢/١٠/٦هـ إلى ١٤٤٢/١٠/١٠هـ .

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٨٦،٦١٢) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٣،٥٧٤) قضية أنجزت منها (٢،٠٦٠) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (١،٠٠١).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدمة (٤٢٣) مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (١،٣٢٥) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٢٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (١٨).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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