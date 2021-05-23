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الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية حتى 2024.. بالتزكية

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الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية حتى 2024.. بالتزكية

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

زكت الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية العربية ، الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للدورة الأولمبية 2021ـ 2024.
وتلقت اللجنة العامة للانتخابات، قائمة واحدة برئاسة وزير الرياضة، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الأمير عبدالله بن فهد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر الرميان، وياسر المسحل، أحمد بن شاهر، وأضواء العريفي، الدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، وشداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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