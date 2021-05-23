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الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

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المغرب كسب جزر القمر وتصدر المجموعة الثانية

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

‬خسر السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم الأحد ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات من أمام نظيره الإماراتي (6-3)، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية والمقامة حالياً في وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، والتي تستمر حتى 30 من شهر مايو الجاري.

سجل أهداف الأخضر السعودي معاذ العسيري هدفين، وعمر الدبل هدف، بينما سجل أهداف المنتخب الإماراتي عمر النقبي (4 أهداف) وعبد الله الحوسني وحسن الحنطوبي.

وفي ثاني مباريات المجموعة حقق منتخب المغرب فوزاً على نظيره جزر القمر بنتيجة 3-1، وسجل له كل من خالد كورعي ويوسف المزرعي وأشرف سعود، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق حمدي منور.

بتلك النتائج، رفع منتخب المغرب رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه منتخبا الإمارات والسعودية بـ3 نقاط لكل منهما، ثم جزر القمر بدون رصيد.

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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