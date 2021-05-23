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خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

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منح عددًا من الضباط والمنسوبين وسام المؤسس

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية. كما منح -أيده الله- نائب رئيس الحرس الملكي، الفريق أحمد بن صالح الحمدان، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وعددًا من ضباط ومنسوبي رئاسة الحرس الملكي وسام الملك عبدالعزيز.

ورفع رئيس الحرس الملكي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذا التشريف، وأكد أن هذا التكريم سيكون مصدر فخر واعتزاز وحافز لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن، وتكريمًا لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي.

خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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