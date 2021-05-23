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طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

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قبل موقعة الباطن المصيرية في دوري المحترفين

طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بزيارة مقر نادي ضمك، وحضر تدريبات الفريق الكروي الأول للوقوف على استعداداته وتحفيزه قبل لقاء الفريق ونظيره الباطن ، الثلاثاء المقبل ، في ختام الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مطالبًا إياهم بتحقيق الانتصار في جميع المباريات المقبلة .

الجدير بالذكر أن ضمك لا زال في دائرة خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى ( المركز الـ 15 - 30 نقطة ) ، ويحتاج لنقاط آخر جولتين من أجل البقاء في دوري المحترفين .

طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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