العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل

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وُجد وقد فارق الحياة بعد تعرضه للإجهاد نتيجة التسلق

عُثر أمس على "مفقود الجحفة"، الشاب "غانم حمد الشهيب" (٢٦ عاماً)، رحمه الله، مُتوفى في جبال الحبيا شمال قرية الجحفة التابعة لمحافظة الشنان شرق حائل.

جاء ذلك بعد أن ظلّ "غانم" مفقوداً منذ يومين بعد خروجه من منزله بالجحفة على سيارته لتفقد ورعي أغنام قريب له تُوفي قبل نحو أسبوع.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة الشنان وفريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ وذوو المفقود وعدد من المواطنين يبحثون عنه, وبعد بحث استمر يومين في الجبال القريبة من سيارته التي تم العثور عليها وسط الجبال؛ عثر "حسن عياد نملان الأسلمي" على المفقود وقد فارق الحياة على قمة أحد الجبال، بعد تعرضه للإجهاد وبعض الإصابات نتيجة تسلقه الجبل لإنزال الأغنام إلى سفح الجبل.

وحرص الشاب "غانم" -رحمه الله- على رعاية أغنام قريبه المُتوفى الوحيد في عائلته، والذي لم يُرزق بأولاد أو إخوة, وأخذ على نفسه رعاية الأغنام وتفقدها حتى الانتهاء من حصر الورثة للمُتوفى وتسليمها لورثته.



وقدّم ذوو الشاب "غانم" شكرهم لفريق "فزعة الشمال" على جهودهم وبحثهم على سياراتهم في الجبال, ولمساهمة طيرانهم في عملية البحث، فيما قدّم رئيس الفريق حامد الوهبي التعازي لهم، سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يجعل ما عمله في ميزان حسناته.