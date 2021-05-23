أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

Print
قبل موقعة الباطن المصيرية في دوري المحترفين

طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بزيارة مقر نادي ضمك، وحضر تدريبات الفريق الكروي الأول للوقوف على استعداداته وتحفيزه قبل لقاء الفريق ونظيره الباطن ، الثلاثاء المقبل ، في ختام الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مطالبًا إياهم بتحقيق الانتصار في جميع المباريات المقبلة .

الجدير بالذكر أن ضمك لا زال في دائرة خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى ( المركز الـ 15 - 30 نقطة ) ، ويحتاج لنقاط آخر جولتين من أجل البقاء في دوري المحترفين .

طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي