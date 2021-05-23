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"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها

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"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها "بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها
دعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد)، أن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وأيضًا السبيل الوحيد لمنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها.

وبيّن "بلينكن" في حوار مع "أيه بي سي" الأميركية، أنه كان من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه بعد 11 يومًا من التصعيد العسكري، كان من المهم وقف إطلاق النار؛ وذلك لبناء شيء أكثر إيجابية.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة وإعادة الإعمار.

ولفت "بلينكن" إلى أهمية البدء في إجراء تحسينات حقيقية في حياة الناس، وذلك حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بشكل متساوٍ في الأمن والسلام والكرامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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