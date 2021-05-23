"جمعية أيتام جدة" تختتم حملة "مصباح يتيم" بمبادراتها النموذجية

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قدمت خلالها حزمة من الخدمات النوعية

اختتمت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادراتها ضمن حملة "مصباح يتيم"، التي قدمت من خلالها حزمة من المبادرات والخدمات النوعية لمستفيدي الجمعية من الأسر والأيتام.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو: إن إجمالي ما أنفقته الجمعية في مبادراتها في رمضان بلغ أكثر من ثلاثة ملايين ريال، شملت "كفالة الأيتام والأرامل والسلال الغذائية وتفريج كرب الأيتام وأسرهم، وتوفير الأواني المنزلية، وتمكين أمهات الأيتام والإفطار الرمضاني والمبادرات التطوعية"، وغيرها.

وأعرب عن شكره وامتنانه لشركاء الجمعية من الشركات والجهات الداعمة وأهل الخير والعطاء، الذين مدّوا أياديهم لتصل الجمعية إلى هذا الإنجاز.

وأشاد في الوقت ذاته بعطاءات فريق الجمعية ومنسوبيها من الموظفين والمتعاونين، سائلًا الله أن يكتب أجر الجميع؛ لما كان لهم من دور في تحقيق سعادة الأيتام وأسرهم وتحسين جودة حياتهم إسهامًا في رؤية المملكة 2030.

وسأل الله أن يتقبل من الجميع عطاءهم ويبلغهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين "السبابة والإبهام".

وشملت أنشطة الجمعية: "2165 كفالة للأيتام والأرامل، 1300 سلة غذائية، 2765 كربة تم تفريجها، 406 كسوات للعيد، 900 سلة رمضانية، 100 صندوق للأواني المنزلية، 3 لقاءات لتمكين أمهات الأيتام، 170 مستفيدًا من الأمهات والأيتام، دورتان تدريبيتان، 20 من أعيان المجتمع في الإفطار الرمضاني، 110 أصدقاء إلكترونيين للأيتام، 21 تغطية إعلامية، 15 متطوعًا ومتطوعة، 417 ساعة تطوعية.