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جي بي سي نيوز :- أفادت وكالة أنباء سبوتنيك بأن انفجارا وقع في ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة بانياس على الساحل السوري.

ورجحت الوكالة، الأحد، نقلا عن مراسلها أن يكون سبب الانفجار ناجما عن عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة.

وقالت إن الناقلة كانت قد فُرغت سابقا، ولم تكن تحمل على متنها أيا من المواد النفطية أثناء الانفجار.

وأوضحت أن الناقلة نفسها شهدت قبل أيام نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس.

وبحسب الوكالة، فإن المعلومات المتوافرة حتى الآن تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار اليوم.

بدورها، نقلت وكالة أنباء سانا التابعة للنظام السوري عن الشركة السورية لنقل النفط قولها إن عطلا فنيا حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة.

وأضافت الشركة أنه تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار.

ونشرت الوكالة لحساب منسوب لها على تويتر صورة تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من فوق ناقلة النفط.

سبوتنيك



