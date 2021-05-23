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عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. بدء الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عقدت اللجنة الشبابية الفنية المعاوِنة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعاً لها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس.

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في بيان لها اليوم، بأن الاجتماعات التي ستعقدها اللجان الفنية المعاونة للمجلس على مدار ثلاثة أيام ستناقش العديد من الأنشطة الرياضية منها نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي ومنتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن، وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، إلى جانب مشروع القيادات التقنية للشباب العربي، ومنصة الشباب العربي، ومسابقة بحثية للشباب العربي حول العائد الديموغرافي وجائحة كورونا.

وأوضحت "أبوغزالة" أنه من المقرر أن ترفع اللجان الفنية تقريرًا بنتائج أعمالها إلى اجتماع الدورة الـ66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة وعضوية كل من المملكة العربية والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت وليبيا، كما سيتم رفع توصيات المكتب التنفيذي ومشروعات القرارات إلى الدورة الـ "44" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد يوم الخميس المقبل برئاسة اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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