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الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان

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الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان
خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و547 حالة بأفغانستان

‬أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 730546 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 710608 حالات شفاء بعد تسجيل 1022 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9368 حالة.

أفغانستان

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 547 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل عشر حالات وفاة، و158 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية أن إجمالي عدد حالات الإصابة يبلغ الآن 66 ألفا و275 مصاباً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 2812 حالة، وإجمالي حالات الشفاء 56 ألفاً و35 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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