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"واتسآب" تستعد لطرح تقنية مثيرة مرتبطة برسائلك ودردشاتك

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"واتسآب" تستعد لطرح تقنية مثيرة مرتبطة برسائلك ودردشاتك "واتسآب" تستعد لطرح تقنية مثيرة مرتبطة برسائلك ودردشاتك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" تستعد لطرح تقنية جديدة مثيرة، ستكون مرتبطة بصورة مباشرة برسائلك ودردشاتك.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تقنية "واتسآب" الجديدة المرتبقة، ستسمح لأول مرة بترحيل دردشاتك ورسائلك المحفوظة إلى رقم هاتف آخر.

ومن المعروف أن "واتسآب" من المنصات المقيدة جداً، فيما يتعلق بمزامنة الدردشات، حيث تدعم رقم هاتف واحداً فقط وحساباً واحداً فقط.

ولكن وفقاً لمصدر من داخل شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتسآب"، فإنه تلك التقنية في طريقها للتطبيق لتجعل نقل الدردشات أسهل عند تغيير الهاتف ورقم الهاتف.

وستطرح قريباً "واتسآب" تلك التقنية للمطورين المستخدمين لمنصة "واتسآب بيتا" لاختبارها، استعداداً لطرحها رسمياً، ونقل الدردشات عبر الهواتف العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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