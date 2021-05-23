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استعدوا بالجرعتين.. دول "الشينغن" تستقبل السعوديين في هذا التوقيت

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استعدوا بالجرعتين.. دول "الشينغن" تستقبل السعوديين في هذا التوقيت استعدوا بالجرعتين.. دول "الشينغن" تستقبل السعوديين في هذا التوقيت
فتْح الحدود ثم استقبال من الخارج

استعدوا بالجرعتين.. دول

بعد ماراثون من المفاوضات اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "الشينغن" على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا بشكل كامل ومرخصة على المستوى الأوروبي.

وستبدأ الدول في تخفيف قيود الدخول بالنسبة للمسافرين من خارج أوروبا الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من الاتحاد.

وصادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية، رغم أنها ليست ملزمة، ويأتي ذلك مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي مع اعتماد التوصية بإدراج استخدام "البطاقة الخضراء الرقمية" الخاصة بدول الاتحاد بدءاً من 30 يونيو المقبل لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وبطبيعة الحال سيكون المسافرون من خارج الاتحاد الأوروبي في المرحلة الثانية لإثبات التطعيم الكامل، وربما يكون في شهر يوليو المقبل.

وفي الوقت نفسه قد تقبل الدول الأعضاء أيضاً شهادات تطعيم من دولة ثالثة إذا تمت الموافقة على اللقاح في التكتل، وفي الوقت الحالي هذا يعني اللقاحات التي تصنعها شركات "بيونتيك وفايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

كما وافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة.

وتمّ رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية).

وفي نفس الوقت، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريع لدخول مسافرين من دول أخرى في حال تدهور الوضع الصحي فيها؛ بسبب ظهور نسخ متحورة من وفقاً للألمانية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 للسفر "غير الضروري"، وفرض ابتداءً من يونيو من نفس العام لائحة محدودة تتم مراجعتها بشكل منتظم للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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