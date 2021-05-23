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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعاً 4.01 نقاط ليقفل عند مستوى 10343.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 355 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسترا الصناعية، والعبداللطيف، وملاذ للتأمين، وعسير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والخريف، والجزيرة ريت، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.60%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، شاكر، وعسير، وملاذ للتأمين، ولازوردي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: شاكر، وملاذ للتأمين، وعسير، ووفرة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 373.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24557.23 نقطة، وبتداولات بلغت 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 395 ألف سهم تقاسمتها 1492 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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