جامعة جازان تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم

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ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية، والدبلومات التأهيلية المدفوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن المرحلة الأولى ستكون لبرامج البكالوريوس ودبلوم كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث ستفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه البرامج ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه، مضيفاً أن المفاضلة على برامج البكالوريوس وديبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وبيّن أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: (30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه ستعلن نتائج الترشيح للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية يوم 2 ذي الحجة، ويتعين على المترشحين للقبول تأكيد القبول في موعد أقصاه 4 ذي الحجة. وتتيح العمادة خدمة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي الحجة.

فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى فقيهي أن المرحلة الثانية خُصصت لتقديم طلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية، وهي برامج تأهيلية "برسوم دراسية" لخريجي الثانوية العامة، تتراوح مدتها الدراسية من سنة إلى سنتين، مضيفا أنه ستُفتتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه الدبلومات ابتداء من 16 ذي الحجة ولغاية 20 من الشهر نفسه، مبيناً أن المفاضلة على هذه البرامج ستكون وفق المعدل التراكمي للثانوية العامة وسنة الحصول عليها.

وأكد أن نتائج الترشيح للدبلومات التأهيلية المدفوعة ستعلن يوم الاثنين الموافق 23 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم 25 ذي الحجة، كما نوّه إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للمقبولين سيكون يوم الأربعاء 3 محرم 1443هـ.