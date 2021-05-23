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صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف

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صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف
أثناء هطول الأمطار

صاعقة تقتل مواطنًا خمسينيًا في الطائف

توفيَ مواطن في العقد الخامس من عمره اليوم، في الردف بالطائف، بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار.

وقال المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، في تصريحٍ لـ"سبق": إنه "أثناء عودة الفرقة الإسعافية للمركز الإسعافي استوقفهم عدد من المواطنين يفيدون بوجود شخص ساقط على الأرض، ومن المحتمل أنه قد توفى وذلك على خلفيتهم بأنه تعرض لصاعقة أثناء هطول الأمطار التي هطلت ظهر اليوم".

وبين "الثبيتي" أنه بعد الكشف عليه من قبل الفرقة الإسعافية تبين أنه مواطن سعودي في عقده الخامس انتقل إلى رحمة الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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