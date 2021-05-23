أخبار عاجلة

وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏

Print
25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏ 25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏
وفق إحصائية حساب وزارة الداخلية

25101 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع‏

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد-19) خلال الفترة من 4/ 10/ 1442هـ حتى 10/ 10/ 1442هـ (25101) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5275)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3123)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1700)، ومنطقة القصيم بـ(1699)، ومنطقة الجوف بـ(1437)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(693)، ومنطقة تبوك بـ(619)، ومنطقة حائل بـ(580) ومنطقة الباحة بـ(430)، ومنطقة عسير بـ(400)، ومنطقة جازان بـ(287) ومنطقة نجران بـ(176).ِ
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القارة

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

اليونان تفتتح جزراً "خالية" من فيروس كورونا للسياح

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"

رئيس منظمة الصحة العالمية: "سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن خطر فيروس كورونا قد انتهى"