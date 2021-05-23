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مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة اليمنية

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تنفيذ 40 عملية شفط لمياه الصرف الصحي استفاد منها 8.400 فرد

مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال المدة من 6 إلى 12 مايو 2021م ضخ 455,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 413,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلّفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ 40 عملية شفط لمياه الصرف الصحي، استفاد منها 8.400 فرد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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