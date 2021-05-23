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"مسام" ينتزع 2.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مايو

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زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2021م من انتزاع 2.500 لغم زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

حيث تمكن الفريق من نزع 1.500 لغم مضاد للدبابات، و1.000 ذخيرة غير متفجرة، منها 718 لغمًا مضادًا للدبابات و476 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عدن، فيما تم نزع 782 لغمًا مضادًا للدبابات و524 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يُذكر أن فريق "مسام" خلال شهر مايو 2021 استطاع نزع 8.318 لغمًا، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 249.366 لغمًا، فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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