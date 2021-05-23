"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق

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مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.