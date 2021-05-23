أخبار عاجلة

وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق

Print
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجدًا بعد تعقيمها في 5 مناطق
مجموع ما تم تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو

أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو

وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا"

وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا"

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ