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نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة

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نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة
نوّه بدعم حكومة المملكة لبرامج تحفيز قطاع الأعمال لدعم التوطين بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية دعم القيادة لمسارات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وتدريبها في سبيل إشراكها في سوق العمل، والممكنات والبرامج الموجهة لتحفيز قطاع الأعمال على النمو في التوطين، وكذلك ما تقدمه وزارة الموارد البشرية من دعم للتنمية ودعمها للمواطنين المحتاجين للدعم المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل والذي قدم تقريرًا عن إنجازات فرع الوزارة، فيما دشن نائب الأمير مشروع تدريب منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة على لغة الإشارة لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع والسعي لتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.

وفي هذا الإطار نوه الأمير أحمد بن فهد بجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والاهتمام بالموارد البشرية، وكذلك التنمية مما انعكس أثره على أنشطة الفرع المختلفة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن تحقيق الفرع للعديد من الإنجازات في الفترة الماضية يؤكد حجم الجهود المبذولة.

وأوضح المقبل خلال اللقاء أن المنطقة الشرقية حققت المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في بطاقة الأداء المتوازن خلال عام 2020، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في التسوية الودية، كما أن المنطقة الشرقية هي الأقل في نسبة البطالة على مستوى المملكة.

وأضاف أن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها فرع الوزارة بلغت 106443 زيارة تفتيشية متنوعة، من بينها مخالفات العمل تحت أشعة الشمس، حيث بلغت 4485 زيارة وسكن العمال 16750 زيارة، كما بلغت عدد المخالفات 7533 مخالفة عمل و776 مخالفة عمل تحت الشمس والبروتوكولات الوقائية 373 انذارًا و272 مخالفة، كما تجاوز مجموع الخدمات المقدمة للقطاع الخاص أكثر من 20 ألف طلب.

وأكد المقبل أن نسبة التسوية الودية "نسبة الصلح"، ونسبة الدعاوى المنتهية في التسوية الودية من إجمالي عدد الدعاوى العمالية الواردة في المنطقة خلال الربع الأول لعام 2020 بلغت 205% والمستهدف 35%، وفي الربع الثالث بلغت 105% والمستهدف 40%، وفي الربع الرابع بلغت 143%، والمستهدف 50%، مبينًا أن لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية حققت 2686 قضية منجزة خلال عام 2020، موزعة على قضايا انتهت بالصلح وأحكام وشطب وتنازل.

نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة

نائب أمير الشرقية يطلق مشروع تدريب منسوبي الموارد البشرية على لغة الإشارة

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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