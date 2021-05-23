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ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا

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ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط "تلفريك" في إيطاليا
في منطقة كثيفة بالأشجار وطبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب الإنقاذ

ثمانية قتلى وجريحان في حالة حرجة عقب سقوط

أدى سقوط قاطرة معلقة (تلفريك) في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة، بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

وأشارت والتر ميلان من هيئة الإنقاذ الإيطالية إلى أن "الحصيلة المؤقتة" ترتفع إلى ثمانية قتلى وجريحين تمّ نقلهما إلى مستشفى في تورينو.

ووفق "يورونيوز" نشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصاً بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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