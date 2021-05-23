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"النمر" يسـأل: هل عزمت جدّك على مقهى أو مطعم؟ هكذا كان ردّ متابعيه

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استشاري القلب أجرى استفتاءً عبر حسابه على "تويتر" شارك فيه 18 ألف شخص

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن 70% من الشباب لا يهتمون بدعوة الآباء والأجداد كبار السن لمقهى أو مطعم للحديث معهم وإدخال السرور على قلوبهم.

وأشار "النمر" إلى أنه أجرى استفتاءً عبر حسابه على "تويتر" شارك فيه 18 ألف شخص حتى إعداد الخبر، طرح خلاله سؤالاً: "‏هل سبق أن "عزمت" والدك/ والدتك جدك/ جدتك كبير السن فوق 65 سنة لكوفي أو عشاء "لوحده" في مطعم شعبي تسولف معه وتُدخل السرور على قلبه؟؟" وكانت النتيجة أن 70% (لا) و30٪ (نعم).

وقال الدكتور "النمر": إن بعض كبار السن حسّاس جداً، ‏وتؤذيه الأخبار السياسية على القنوات الفضائية، يضيق صدره ويبكي إذا خلا بنفسه ويترك علاجاته، ولا يخبر من حوله.

ودعا "النمر" إلى مشاركة كبار السن في أمور إيجابية وقال: "استشيروهم، شاكسوهم بلطف، اخرجوا للنزهة معهم، عالجوهم إذا كانوا يعانون الاكتئاب، لا تتركوهم يعانون بمفردهم".

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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