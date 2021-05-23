مكة المكرمة .. إغلاق 4 مقاهٍ للشيشة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

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أكدت الأمانة على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة 4 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقائية من فيروس كورونا ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين يقومون بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم "الشيشة" و"المعسل"، والتي يأتي من أبرزها، تحصين العاملين واقتصار دخول المقاهي على العملاء المحصنين، ومنع تقديم "الشيشة" في الأماكن المغلقة وأماكن تقديم الطعام.

وأكدت الأمانة إلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية من أجل بيئة آمنة للجميع، وعدم التهاون مع المخالفين، وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.أمانة العاصمة المقدسة