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تقديراً لعام استثنائي ناجح.. خطاب شكر لإعلام تعليم الأفلاج

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تقديراً لعام استثنائي ناجح.. خطاب شكر لإعلام تعليم الأفلاج تقديراً لعام استثنائي ناجح.. خطاب شكر لإعلام تعليم الأفلاج

تقديراً لعام استثنائي ناجح.. خطاب شكر لإعلام تعليم الأفلاج

حصلت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج، على خطاب شكر وتقدير من المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، الدكتور أحمد بن محمد الجميعة؛ نظير جهودها الإعلامية خلال العام الاستثنائي.
وجاء في الخطاب الذي تلقاه مدير الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج، الزميل مسلّم الهواملة: "مع نهاية عام دراسي استثنائي ناجح 1442هـ، أقدم لكم شكري وتقديري ولجميع زملائي وزميلاتي من فريق العمل الإعلامي لديكم في الإدارة، على جهودكم المخلصة وقدرتكم المهنية في التعامل مع كافة المهام المسندة إليكم، إلى جانب جهودكم المتواصلة في تغطية الأحداث والفعاليات والمناسبات، وكنتم على قدر المسؤولية ومستوى الثقة في التعامل معها مهنياً، متمنياً لكم التوفيق والسداد ونتطلع لمزيد من العمل المتميّز دائماً ".

ونجحت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الأفلاج خلال العام الدراسي 1442هـ في نشر أكثر من 120 مادة صحفية في وسائل الإعلام وإنتاج العديد من مقاطع الفيديوهات الخاصة بالتعليم وتفعيل حساب الإدارة على تويتر بمئات التغريدات التوعوية والإرشادية والتعليمية والتثقيفية، وإقامة لقاءات ودورات تدريبية للمنسقين والمنسقات بمدارس المحافظة عن إدارة حساب المدارس على تويتر بشكل احترافي وفق دليل الحوكمة، وفعلت العديد من العمال الدورية لبث روح التنافس بين المدارس والأقسام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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