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ضمن مشروعات التطوير.. مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام

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ضمن مشروعات التطوير.. مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام ضمن مشروعات التطوير.. مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام
يباشرها 500 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات

ضمن مشروعات التطوير.. مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام

خصصت وكالة شؤون المسجد الحرام، ممثلةً في الإدارة العامة للحشود والتفويج، مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام بعد إغلاق باب الملك عبدالعزيز وبعض المواقع مؤقتاً لاستكمال المشروعات التطويرية.

وتوفر المسارات الجديدة انسيابية وتنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفق الإجراءات الاحترازية، يباشرها 500 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات.

وتسهم الجهود في تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة في المسجد الحرام، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة؛ لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف والمسعى.وكالة شؤون المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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