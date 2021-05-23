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أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة

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أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة
خلال استقباله "الغامدي".. وأشاد بدعم القيادة للقطاع الصحي خلال جائحة كورونا

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم الأحد، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة، والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة، إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، مشيداً بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وأكد أمير منطقة تبوك على أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.

من جانبه ثمن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من أمير منطقة تبوك، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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