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لليوم الثالث على التوالي .. الهدنة في غزة صامدة بين إسرائيل والمقاومة

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لليوم الثالث على التوالي .. الهدنة في غزة صامدة بين إسرائيل والمقاومة لليوم الثالث على التوالي .. الهدنة في غزة صامدة بين إسرائيل والمقاومة
لم يبلغ الطرفان عن  وقوع انتهاكات

لليوم الثالث على التوالي .. الهدنة في غزة صامدة بين إسرائيل والمقاومة

صمد وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في يومه الثالث على التوالي في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي سمحت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلية بدخول زوار يهود إلى الحرم القدسي.

ولم يذكر أي من الجانبين وقوع انتهاكات منذ الصباح، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تبلغ شرطة الاحتلال عن وقوع أحداث غير عادية في الحرم القدسي في حين عرضت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لبضع عشرات من اليهود يرتدون ملابس دينية يتجولون في الموقع تحت الحراسة.

وعبر وسطاء مصريون حدود غزة والتقوا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية في محاولة للحفاظ على إطلاق النار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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