5 آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة "صحتك أمانة"

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أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية على جسر الملك فهد بالتزامن مع رفع قيود السفر

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "صحتك أمانة" بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمشاركة خمسة آلاف مسافر وقعوا بطاقات الالتزام الصحي، موجهين رسائلهم المجتمعية عبر جدارية بالجسر للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا، وجاءت المبادرة التي استمرت لمدة 5 أيام بالتزامن مع رفع قيود السفر مستهدفة المسافرين على جسر الملك فهد.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال زيارته أمس للمبادرة والتوقيع على بطاقة الالتزام الصحي، على مستوى الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطنون داخل المملكة وخارجها في مجال الالتزام بالإجراءات الاحترازية من هذا الوباء، مبينًا أن هذه المبادرة التي أطلقتها أمانة الشرقية شارك فيها أكثر من خمسة آلاف مسافر من خلال الجدارية التوعوية والتوقيع على بطاقات الالتزام الصحي، حيث حققت أثرًا واضحًا لدى المسافرين منذ انطلاقتها في الخامس من شوال بهدف الوصول إلى مجتمع وقائي بكل زمان ومكان وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم ملتزمين بالمتطلبات الوقائية ليعودوا لبلدهم سالمين كما غادروا سالمين منها، فيما وجه الجبير الشكر والتقدير للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تعاونهم في تنفيذ ونجاح هذه المبادرة التوعوية ولكافة المتطوعين والمتطوعات الذين سخروا جهودهم وأوقاتهم لخدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن على ما حققته مبادرة "صحتك أمانة" من توعية وتثقيف للمسافرين خلال الخمسة أيام الأولى من انطلاقتها، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع أمانة الشرقية والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، ومضيفًا حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءاً من الحدث وعاملاً رئيساً فيه، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.

وشهد اليوم الختامي لمبادرة "صحتك أمانة" تكريم 236 متطوعًا ومتطوعة قدموا 5664 ساعة تطوعية خلال خمسة أيام، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاجتماعية بالأمانة الدكتور عبدالرحمن الشهيل شهادات التكريم للفريق التطوعي، مقدمين الشكر لهم على مشاركتهم المتميزة في تنفيذ ونجاح المبادرة.

أمانة المنطقة الشرقية