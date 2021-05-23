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كان سببًا لوفاة سمير غانم.. إجابة رسمية تحسم جدل "الفطر الأسود" بمصر!

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كان سببًا لوفاة سمير غانم.. إجابة رسمية تحسم جدل "الفطر الأسود" بمصر! كان سببًا لوفاة سمير غانم.. إجابة رسمية تحسم جدل "الفطر الأسود" بمصر!
مرض قاتل ينتشر بالهند يستأصل فيه الأطباء العين أحيانًا لمنع وصوله للدماغ

كان سببًا لوفاة سمير غانم.. إجابة رسمية تحسم جدل

وسط موجة فيروسات كورونا التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند إلى ما يقرب من 300 ألف شخص، يكافح الأطباء في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى ، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.

الحالة المهددة للحياة، المعروفة باسم فطر الغشاء المخاطي، نادرة نسبيًا، لكن الأطباء يشتبهون في أن الزيادة المفاجئة في العدوى يمكن أن تزيد من تعقيد مكافحة الهند للوباء.

وينتج فطر الغشاء المخاطي عن التعرض لعفن المخاط، والذي يوجد عادة في التربة والهواء وحتى في الأنف والمخاط عند البشر.

وينتشر الفطر عبر الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه، وفي بعض الأحيان، يضطر الأطباء إلى استئصال العين جراحيًا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

وفي وقت سابق السبت، قال الوزير الفيدرالي، ساداناندا غودا، إنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 9 آلاف حالة في الهند حتى الآن، مما أدى إلى نقص عقار "أمفوتيريسين بي"، وهو الدواء المستخدم لعلاج الحالة.

ولم يذكر "غودا" عدد الوفيات، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن أكثر من 250 شخصًا لقوا حتفهم بسبب المرض.

ويقول الخبراء، أن الإصابات الجديدة في الهند، التي كانت ترتفع بشكل حاد، قد تتباطأ أخيرًا؛ ولكن هناك بعض الدلائل المبكرة على أن فطر الغشاء المخاطي، المعروف أيضًا باسم "الفطريات السوداء"، أصبح سببًا للقلق.

وسجلت الهند أكثر من 26 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، حدث نصفها تقريبًا في الشهرين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، 3741 حالة وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات المؤكدة في الهند إلى 299 ألف و266 شخصًا.

كما أعلنت 240 ألف و842 حالة إصابة جديدة، حيث بقيت حالات الإصابة اليومية أقل من 300 ألف لمدة أسبوع، ولكن من المؤكد، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس"، أن الأرقام أقل من الواقع، مع احتمال إغفال العديد من الحالات بسبب الاختبارات المحدودة.

سمير غانم والفطر الأسود
يُذكر أن حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، قد أكد في تصريحات صحفية على هامش جنازة وعزاء شقيقة، أن الراحل أصيب بالمرض في عينه قبل وفاته مباشرة، ليكون واحداً من الأسباب التي أدت لوفاته قائلاً: "هو من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبدالفتاح، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن السلطات الصحية في لم ترصد على الإطلاق ظهور "السلالة الهندية" لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الآن.

وأكد "عبدالفتاح"، أن تلك الأنباء المتداولة عن إصابة أشخاص بـ"الفطر الأسود" نتيجة الإصابة بالسلالة الهندية "غير دقيقة على الإطلاق".

ويقول الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنّ "الفطر الأسود يصيب الحالات التي تعاني من نقص المناعة والسكر غير المنضبط، وأن ظهور العديد من الحالات المصابة به مؤخرًا يأتي بسبب دخول عدد كبير من المصابين للعناية المركزة وزيادة الأكسجين الرطب".

وتابع "عقبة"، في حديثه مع "سكاي نيوز عربية": "الفطر الأسود يسبب إصابات بالغة ينتج عنها تلف في الأنسجة ويحتاج لتدخلات جراحية وعلاج مضاد للفطريات، وارتفاع الإصابة به في الهند يأتي لأن الهنود يعانون من الإصابة بالسكر غير المنضبط بكثافة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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