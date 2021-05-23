أخبار عاجلة

أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس -
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا -
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل -
من أين أبدأ بك يا محمد؟ -
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى" -
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

تحليق ناجح لمركبة مأهولة تابعة لـ فيرجين غالاكتيك

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح