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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
تسلّمها "قطان" نيابة عن وزير الخارجية خلال استقباله السفير "ماتوتي تانج"

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من الرئيس تيودورو أوبيانغ؛ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وتسلّم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان؛ خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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