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"جاذر إن" تعلن عن إغلاقها جولة استثمارية أولية بـ22 مليون ريال

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قالت: نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع

أعلنت منصة "جاذر إن"، عن إغلاقها للجولة الاستثمارية الأولية (A) بـ22 مليون ريال.

وتعتبر منصة "جاذر إن" أول منصة سعودية مرخّصة من وزارة السياحة للسكن التشاركي.

وتتيح المنصة خيارات سكنية سياحية متنوعة مثل البيوت، المزارع، الشاليهات وغيرها، مقدمة من أهالي المناطق في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة العربية السعودية.

وقالت "جاذر إن": "نحن فخورون بثقة مضيفينا وعملائنا وشركائنا وفريقنا الرائع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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