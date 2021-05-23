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كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ
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السبت 05 يونيو 2021 03:28 مساءً
دارة الملك عبدالعزيز تُصدر كتابًا جديدًا عن الوفادة المشرقية على الأندلس
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السبت 05 يونيو 2021 03:28 مساءً
رؤية الموتى من أعراضه.. مرض مجهول يثير الفزع في كندا
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السبت 05 يونيو 2021 03:28 مساءً
شرطة المدينة تضبط 53 لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا
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السبت 05 يونيو 2021 03:28 مساءً
"الحسين": يتم تكليف الموظف السعودي بمهام خارج الدوام.. دون مقابل
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السبت 05 يونيو 2021 03:11 مساءً
من أين أبدأ بك يا محمد؟
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السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
بوابة زراعية تجلب الخير لمناطق المملكة.. دخل ومنتزه واستثمار بـ"وادي حلى"
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السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
خريجو العلاج الطبيعي ينثرون آمالهم على طاولة "الصحة"
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السبت 05 يونيو 2021 02:56 مساءً
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وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن
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الأحد 23 مايو 2021 12:49 مساءً
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