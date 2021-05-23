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"أبو ردينة" يحذّر إسرائيل من عودة اقتحام "الأقصى" وحصار "الشيخ جراح"

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"أبو ردينة" يحذّر إسرائيل من عودة اقتحام "الأقصى" وحصار "الشيخ جراح" "أبو ردينة" يحذّر إسرائيل من عودة اقتحام "الأقصى" وحصار "الشيخ جراح"
حمّل حكومة الاحتلال مسؤولية جهود وقف العدوان وطالب أمريكا بتدخُّل سريع

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمّل "أبو ردينة"، حكومة الاحتلال مسؤولية تخريب جهود وقف العدوان، خاصة جهود الإدارة الأميركية، وجهود الشقيقة المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية، بالتدخُّل السريع منعاً لسياسة الاستفزازات والتصعيد التي تحاول الحكومة الإسرائيلية جرّ المنطقة إليها من جديد.

ووفق وكالة "وفا" أكّد أن المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يستمر في دعم المتطرفين، متحدياً الجهود العربية والدولية التي بُذلت لوقف العدوان.الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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